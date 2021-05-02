المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة : سنصل لمُنفذي هجوم الطارمية

2021/05/02 | 19:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال اللواء يحيى رسول، المتحدث الرسمي

باسم القائد العام للقوات المسلحة

العراقية، إن الأجهزة الأمنية العراقية

ستصل إلى منفذي هجوم الطارمية.

وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء

العراقية، فقد أوضح رسول أن هناك ج

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