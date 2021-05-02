2021/05/02 | 19:12 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد سلسلة حرائق.. القبض على شخص حاول إضرام النار بمستشفى في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/02 | 19:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد سلسلة حرائق.. القبض على شخص حاول إضرام النار بمستشفى في بغداد) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد سلسلة حرائق.. القبض على شخص حاول إضرام النار بمستشفى في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).