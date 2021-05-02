صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  775 المسجلة اليوم بكورونا

2021/05/02 | 19:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الاحد، عن تسجيل 775 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 598 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 775 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

598 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 74 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 81 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع النهروان 47 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 99 الرصد الوبائي حالة من خلال .

قطاع الصدر 43 الرصد الوبائي حالة من خلال

قطاع البلديات الثاني 11 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 33 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 44 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 11 حالة من خلال الرصد الوبائي

البلديات الأول 155 حالة من خلال الرصد الوبائي

177حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

113 28 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الكيارة / الزراعي / قطاع 1 / شركة رمضان / قطاعات 11 50 و / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / 544 / 553 / 538 / 542 / 565 6

9حالات في شارع فلسطين محلة / المستنصرية / 509 / 503 / / 510/ 508

17حالة في الشعب محلة/ سبع قصور / حي البساتين / 367 / البنوك / 733 /الزراعي / 333 / 323 / حي اور / 341

8حالات في المدائن / جسر ديالى / الجعارة / التاميم / حي الوحدة

9حالات في الحسينية محلة / نهر عودة / الجريخي / الراشدية / حي الزهور / 225/ 217 / 221

20حالات في منطقة الاعظمية محلة 302/ 303/ الضباط / 312 / شارع 20 / 310 8

8حالات في منطقة الكرادة محلة/ مطعم زرزور / 907 / 930 / 909 / 901 /

6 حالات في منطقة العبيدي محلة 762/ 756 / 754

14حالة في البلديات توزعت على المحلات التالية : 730 / 728 / 723 / 9 نيسان / الزراعي /

36 حالة في منطقة بغداد جديدة محلة 703 / 741 / 719 / السوق / 703 11

8حالات في منطقة الامين محلة 733 / 734 / الثانية / 751 /

9حالة في منطقة الزعفرانية محلة 952 / 920 / 958 / 964

6 حالات في منطقة الزوية

7 حالات في منطقة المشتل

12 حالة في منطقة النهروان

4 حالات في منطقة باب الشيخ

7 حالات في منطقة الضباط

6حالات في منطقة الغدير محلة 710 / 711 .

واضافت انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 145548 توفي منهم 1648 للاسف فيما اكتسب الشفاء 133050 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 10850”

ودعت صحة الرصافة الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

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