يوم النصر على النازية والفاشية في التاسع من أيار - محمد جواد فارس

2021/05/02 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_جواد_فارس الوطن الام يناديكم في الأول من أيار احتفلت شغيلة اليد والفكر في العالم في عيدهم المجيد ، بهذا العيد الذي تأسس على أثر أضراب عمال مدينة شيكاغو الامريكية عام 1886 قاد هذا الاضراب العامل الاممي الأمريكي أوجيست سيايس و مجموعة من رفاقه وشكلوا قيادة للأضراب مطاليبين ب حقوقهم وبعد الأضراب تم إعدامه و رفاقه في 11-11-1887 حيث وجهة لهم تهمة أطلاق النار على الش ......





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