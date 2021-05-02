2021/05/02 | 19:32 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نفت الولايات المتحدة، الأحد، تقارير نشرتها وسائل إعلام إيرانية حول إبرام واشنطن "صفقة" مع طهران لتبادل سجناء في إطار المفاوضات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تنفي وجود "صفقة تبادل سجناء" مع طهران ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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