واشنطن تنفي وجود

2021/05/02 | 19:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الولايات المتحدة، الأحد، تقارير نشرتها وسائل إعلام إيرانية حول إبرام واشنطن "صفقة" مع طهران لتبادل سجناء في إطار المفاوضات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.

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