2021/05/02 | 19:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة مجلس الوزراء توجه بإخلاء موقع مستشفى في ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة مجلس الوزراء توجه بإخلاء موقع مستشفى في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).