التخطيط تكشف عن أبرز المشاريع المؤمل إنجازها خلال العام 2021

2021/05/02 | 19:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- سجاد الموسويكشفت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، عن أبرز المشاريع المؤمل إنجازها في العاصمة بغداد وباقي المحافظات خلال العام الحالي 2021.وقال وكيل وزارة التخطيط، ماهر موهان، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "كثيراً من مناطق العاصمة بغداد مثل سبع البور، الوحدة، والنهروان، أُدرجت ضمن مشاريع موازنة 2021 ومن بينها مشروع إكمال المجاري الأساسية فيها وهو ما سيخدم أعداداً كبيرة تصل إلى الملايين من المواطنين".وأضاف، أن "هناك مشاريع عديدة لوزارة الكهرباء تتعلق بمحطات إنتاج الكهرباء وتسمى (الدورات البسيطة والدورات المركبة)، والتي ستوفر آلاف الميغاواطات الكهربائية وتخدم كل الشبكة الوطنية، اضافة الى مطاري الناصرية والموصل، ومستشفيات عديدة، منها إكمال الموجودة حالياً، واربعة مستشفيات جديدة، اثنان منها ضمن قرض صندوق التنفيذ الكويتي التي ستدخل باتفاقية هذه السنة، واثنان منها بسعة 200 سرير في الرميثة والمثنى، وثالث بسعة 600 سرير في الموصل، اضافة الى مشاريع على مستوى المحافظات في ذي قار والديوانية".وتابع وكيل وزارة التخطيط، أن "هناك مشاريع أُخرى مثل إنشاء ألف مدرسة، أدرج كذلك في الموازنة، وهو مشروع استراتيجي أساسي يشمل كل العراق"، معرباً عن "أمله في أن يدخل المشروع هذه السنة في التنفيذ الفعلي من قبل شركات رصينة".وتحدث عن مشاريع القرض الياباني وقال، إنها "تشمل وحدات الهدرجة والتصفية الكبرى في البصرة، وهو مشروع كبير سيوفر قدرات تصفية وتحسين معالجة المصافي بصورة كبيرة".وتابع: "وهنالك أيضاً مشاريع خارج القروض، تخص وزارتي النفط والاعمار والاسكان، اضافة الى اكمال مشاريع تم البدء بها باستعادة اغلب المشاريع الكبرى، مثل مشاريع المجاري والمياه، ونأمل أن نقطع شوطاً كبيراً فيها".

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