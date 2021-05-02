بالوثائق.. أسماء التحالفات والأحزاب التي ستشارك في الانتخابات المقبلة حتى الآن

2021/05/02 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

آخر احصائية لموقف الاحزاب و التحالفات السياسية المسجلة و المصادق عليها واسماء التحالفات التي ابدت الرغبة بالمشاركة بالانتخابات القادمة كما اصدرتها دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية لهذا اليوم الاحد 2 /5 /2021

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