نواب ومعنيون يشيدون بتحالف الاتحاد الوطني والتغيير للانتخابات

2021/05/02 | 19:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد نواب ومعنيون بالشأن الانتخابي، بخطوة التحالف الانتخابي بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة في 2021/10/10.

وقال البرلماني السابق زانا عبدالرحمن: ان تحالف الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير، خطوة مهمة للعمل المشترك مستقبلا، كما كان فقيد الامة الرئيس مام جلال والراحل نوشيروان مصطفى يؤمنان بذلك، معربا عن امنياته ان يحقق التحالف، الخير لشعب كوردستان.

من جانبه قال النائب بختيار شاويش المتحدث الرسمي باسم كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب: ان التحالف بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير، بداية لاعادة التوازن في اقليم كوردستان.

وبخصوص التحالف ودوره في العاصمة الاتحادية بغداد، قال شاويس، ان تحالف كوردستان مبعث تمتين مكانة الكورد وتصحيح اخطاء قاتلة وقعت في الاعوام الماضية، متمنيا للتحالف النجاح بظهور بوادره منذ الان لان رئيس التحالف يحافظ على الفوز وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين.

وكان الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير قد اعلنا بشكل رسمي، السبت، عن تحالفهما بقائمة تحمل اسم تحالف كوردستان ويترأسه لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال رزكار حاجي حمه عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال تصريح متلفز تابعه PUKmedia: ان لاهور شيخ جنكي تسلم رئاسة تحالف كوردستان بناء على طلب من بافل طالباني الرئيس المشترك والمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني.

واضاف: ان تحالف الاتحاد الوطني وحركة التغيير سيعمل بالتنسيق مع الاطراف السياسية الاخرى وسيحقق نجاحاً كبيراً في الانتخابات المقبلة بكل تاكيد.

واوضح: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني سيصبح الفائز الاول على مستوى اقليم كوردستان والفائز الثالث على مستوى العراق وفي كركوك سيكون الفائز الاول.

وقال: نحن في تحالف كوردستان وبالتنسيق مع الاطراف السياسية الاخرى سيكون لدينا مرشحين مشتركين بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير وفي جميع المحافظات والاقضية والنواحي.

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