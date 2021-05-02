اغتصاب جماعي في وضح النهار لفتاة تعاني من إعاقة ذهنية!

2021/05/02 | 19:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 9 دقیقة

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اعتقلت السلطات المصرية، ثلاثة متهمين باغتصاب فتاة تعاني من إعاقة ذهنية بعد خطفها داخل شقة في القاهرة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الأحد الماضي، حيث دعا أحمد شقيقته تقى، التي تعاني من تأخر عقلي، والبالغة من العمر 21 عاما، لتقضي اليوم رفقته وزوجته وأطفاله في منطقة عزبة الريس بالمطرية في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي صباح اليوم التالي، غادرت تقى منزل شقيقها للبحث عن أطفال في الشارع تلهو معهم، حتى استوقفها 3 شباب واستدرجوها لشقة داخل المنطقة.

وبعد اختفاء الفتاة قلق أهلها عليها وبدأت رحلة البحث على مدار 24 ساعة، لحين العثور على تقى واقفة أمام ناصية شارع داخل المنطقة، ويبدوا عليها آثار الاعتداء.

وبحسب الشهود العيان، قام 3 أشخاص بخطف الفتاة وحبسوها داخل شقة بالمنطقة، ولم يغلقوا باب الشقة فتمكنت من الهرب.

والمتهمون الثلاثة جميعهم متزوجون ولديهم أطفال، باستثناء واحد منهم مطلق، ويعمل الثلاثة سائقين على سيارات ميكروباص بالمنطقة، ويتعاطون المواد المخدرة.

على إثر تقديم بلاغ للشرطة، قام رجال الأمن بتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، وظهر المتهمون وهم يستدرجون الفتاة إلى داخل الشقة، مسرح الجريمة.

وقامت قوة من رجال المباحث بضبط الجناة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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