اهمية تعزيز البرامج التوعوية البيئية والصحية في قنوات شبكة الاعلام العراقي

2021/05/02 | 19:59 - المصدر: جعفر الونان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي الدكتور جعفر الونان دعمه للجهد الوطني بتغزيز الوعي البيئي والصحي الذي يؤمن سلامة صحة وبيئة الانسان العراقي .

جاء ذلك خلال اجتماع مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي امير علي الحسون مع رئيس المجلس الدكتور جعفر الونان في مقر مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي ، حيث تم خلال الاجتماع التأكيد على

اهمية مضاعفة برامج التوعية البيئية والصحية اضافة لبرامج التوعية حول فايروس كورونا واهمية اخذ اللقاحات للحد من انتشار الجائحة ، والاستفادة من شتى انواع الفنون التلفزيونية وتسخيرها للوعي البيئي كي تعرض على قنوات شبكة الاعلام العراقي .

وقال امير علي الحسون مدير عام دائرة التوعية انه تم التباحث لتعزيز البرامج التوعوية بمجمل فعاليات وزارة البيئة الرقابية لاسيما في مواجهة كل مشاكل التلوث اضافة الى مهام اخرى مثل التغيرات المناخيه والتنمية المستدامة و أنشطة الوزارة في بغداد والمحافظات .

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