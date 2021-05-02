2021/05/02 | 20:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني كشف مدير عام الدفاع المدني، اللواء كاظم بوهان، اليوم الأحد، عن أسباب اندلاع الحرائق الاخيرة.وقال بوهان، في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الحرائق انتشرت في الفترة الأخيرة نتيجة الاهمال المتراكم وعدم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير الدفاع المدني يتحدث عن أسباب اندلاع الحرائق الأخيرة: لم يلتزموا بتوجيهاتنا المركز الخبري الوطني.

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