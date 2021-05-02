2021/05/02 | 20:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت محافظة ذي قار، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي، يوم الثلاثاء المقبل.وذكر إعلام المحافظة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي أعلن تعطيل الدوام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد ميسان والبصرة..



ذي قار تعطل الدوام الثلاثاء المقبل المركز الخبري الوطني.

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