وزير الموارد يكشف عن موقف التدفقات من إيران وتركيا ويحدد شروط استثمار المياه الجوفية

2021/05/02 | 20:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

حدد وزير الموارد المائية مهدي الحمداني، اليوم الأحد، شروط استثمار المياه الجوفية من قبل الشركات الاستثمارية الأجنبية، فيما أكد حدوث انخفاض غير مسبوق بالإيرادات المائية بسبب إيقاف الإطلاقات من إيران.

وقال الحمداني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) متحدثاً بداية عن ملف الاستثمار في المياه الجوفية، إن "الوزارة لا تمنح أية استثمارات للمياه الجوفية إلا بعد تحديد الجهة المستثمرة فإذا كانت شركات اجنبية تستثمر في زراعة المحاصيل العلفية فهذا يعني أنها ستنتزف المياه الجوفية ولا يمكن الموافقة على ذلك كون هذا الأمر هو حق الأجيال المقبلة".

وأضاف، أن "الوزارة لا تمنح موافقة استثمار أيضاً إذا كانت المساحة التي يخطط لاستثمارها كبيرة بحدود 150 الف دونم أما إذا كانت صغيرة بحدود من 4 الى 5 الاف دونم فيمكن دراسة طلب الاستثمار وإعطاء قرار حوله".

وفي ملف الإطلاقات المائية من دول الجوار قال وزير الموارد، إن "إيران ما زالت تقطع بعض التدفقات ما تسبب بانخفاض غير مسبوق بالإيرادات المائية أما تركيا فالإيرادات المائية تأتي على وفق معدلاتها".

وبين أن "الخزين الاستراتيجي من المياه جيد ويسد حاجة الخطة الصيفية"، لافتاً إلى أن "الاستعدادات للموسم الصيفي ستبدأ من يوم 15 من الشهر الجاري".

وعن مشاريع الوزارة أكد الحمداني أن "العمل في سد مكحول مستمر ولدى الوزارة مشروع مبزل شرق البصرة الذي سيبدأ العمل به ضمن حملة كبيرة، فضلا عن مشروع البدعة إذ باشرت الوزارة بالتحضير له".

وأشار الى أن "هناك أيضاً مشروع ماء السماوة الذي سيباشر العمل به في العاشر من الشهر الحالي، فضلاً عن مشروع تبطين شط الحلة فالعمل فيه مستمر وتم اكمال مرحلتين ووصلت الوزارة إلى المرحلة الثالثة".

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