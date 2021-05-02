عضو بالطاقة النيابية: الحكومة غير جادة بحماية أبراج الطاقة الكهربائية

2021/05/02 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اتهم عضو لجنة النفط والطاقة، النائب محمد أبو الهيل، اليوم الأحد، الحكومة بعدم الجدية في حماية خطوط وابراج الطاقة الرئيسية، مبينا ان استهدافها وراء تراجع تجهيز الكهرباء.

وقال أبو الهيل في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "العمليات التخريبية والإرهابية على أبراج خطوط نقل الطاقة تسببت بخسائر مالية كبيرة، واستنزفت جهود الكوادر الحكومية"، مبينا ان "عمليات الصيانة تستغرق وقتاً طويلاً".

واضاف ان "العمليات الارهابية تسببت بتراجع إمدادات الكهرباء للعاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى"، مشيرا الى ان "الحكومة غير جادة في حماية وتأمين خطوط الطاقة".

وافاد أن" لجنة الطاقة طالبت الحكومة وأرسلت عدة مقترحات لغرض تأمين الخطوط الناقلة للطاقة لكن دون جدوى".

وتتعرض أبراج الكهرباء، بين فترة وأخرى، إلى هجمات إرهابية، وإخراجها عن الخدمة، بغية إلحاق الضرر بمنظومة الطاقة في البلد.

وافاد مصدر أمني، أمس السبت، بأقدام تنظيم داعش على مهاجمة خط لنقل الكهرباء المستوردة من ايران شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "خط نقل الكهرباء المستوردة من ايران المار في منطقة اكباشي في محيط ناحية السعدية (٦٥كم شمال شرق بعقوبة)، تعرض الى ضرر بالغ وخروجه عن الخدمة بسبب تعرض داعشي على نقاط المرابطة للحشد الشعبي قريبة منه".

واضاف أن "هجوما ارهابيا اخرا حدث في مدخل قرية دوخلة بناحية جديدة الشط (٣٠كم شمال غرب بعقوبة) ادى الى اصابة اثنين من المنتسبين فيما تقوم القوات الامنية بالبحث عن الجناة".

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