توضيح من الصحة حول أنباء نفاد لقاح ’’فايرز’’ من منافذ التطعيم

2021/05/02 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

علقت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن الأنباء المتداولة بشأن نفاد لقاح فايزر المضاد لكورونا من العراق، مبينة ان اللقاح موجود في المنافذ التلقيحية.

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" لقاح فايزر متوفر في مراكز التلقيح، ولا صحة لنفاده" مشيراً إلى أنه" قد تكون بعض المراكز استنفدت كمياتها من اللقاح وهي بانتظار تسلم الوجبات الجديدة".

وأضاف، أن"دفعات لقاح فايزر تصل إلى العراق يوم الاحد من كل اسبوع ولايوجد نقص في اللقاح" داعياً" وسائل الإعلام إلى توخي الحذر بنقل المعلومات وخصوصا التي تمس حياة المواطنين وصحتهم".

وكانت انباء متداولة اشارت الى نفاد لقاح فايزر في بعض منافذ التلقيح المخصصة في العاصمة بغداد.

واعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، عن بلوغ عدد الملقحين في عموم العراق 358 الف مواطن.

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