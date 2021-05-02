رسميا.. إنتر ميلان ينهي عصر يوفنتوس.. ويتوج بطلا للدوري الإيطالي

2021/05/02 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

نجح فريق إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الأحد، رسميًا في التتويج ببطولة الدوري الممتاز، تحت قيادة مدربه أنطونيو كونتي، لموسم "2020 -2021"، لأول مرة منذ عام 2010.

قبل انتهاء الدوري الإيطالي بأربع جولات، حقق النيراتزوري، في جمع 82 نقطة حتى الآن بفارق 13 نقطة كاملة عن أقرب منافسيه أتالانتا 69 نقطة.

ويعد فوز إنتر ببطولة الدوري الممتاز، سيكون للمرة الـ19 في تاريخه، بعد هيمنة يوفنتوس على اللقب لمدة 9 سنوات على التوالي.

وانتهت مباراة اليوم الأحد، أتالانتا بالتعادل أمام ساسولو بهدف لكل منهما، لذلك حسم إنتر اللقب بشكل رسمي.

وأكثر الأندية تحقيقًا لبطولة الدوري الإيطالي، فريق يوفنتوس بـ"36" لقب، ومن بعده في الوصافة إنتر ميلان برصيد 19 لقب.

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