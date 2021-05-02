2021/05/02 | 20:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت محافظة ذي قار، اليوم الاحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المقبل.

وقال محافظ ذي قار احمد الخفاجي في بيان صحفي، إنه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق ٤ أيار ٢٠٢١ بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام)”.

التالي

منذ ساعة واحدة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 775 المسجلة اليوم بكورونا

منذ 4 ساعات

الصحة تسجل 4564 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ 5 ساعات

مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب منتسبي الحشد الشعبي

منذ 6 ساعات

التعليم تعلن بدء التقديم الى الدراسات العليا واستمراره الى الثالث من حزيران

منذ 7 ساعات

غداً..



إجلاء الرحلة الأولى للعراقيين العالقين في الهند

منذ 8 ساعات

مفوضية الانتخابات تفتح صفحة التحضير لمرحلة الاقتراع

منذ 10 ساعات

المرور تنجز 1.4 مليون حجز إلكتروني خلال شهرين

منذ 11 ساعة

امانة بغداد تستنكر الاعتداء الذي تعرض له موظفيها بمدينة الصدر

منذ 23 ساعة

التربية تعلق على المطالبات بإنهاء العام الدراسي

منذ يوم واحد

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 818 المسجلة اليوم بكورونا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).