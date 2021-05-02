وصول وجبة ثالثة من مستحقات فلاحي دهوك

2021/05/02 | 20:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت وجبة ثالثة من مستحقات فلاحي كوردستان الى اقليم كوردستان، فيما بلغت حصة محافظة دهوك 56 مليار و117 مليون دينار.

وقال ناظم محمد علي مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب فرع دهوك في بيان تابعه PUKmedia: ان الوجبة الثالثة من مستحقات فلاحي دهوك لعام 2016، البالغة 56 مليار و117 مليون دينار، تم صرفها.

واضاف: ان الفلاحين الذين استلموا صكوكهم في السابق بامكانهم زيارة المصرف لاستلام مستحقاتهم المالية عن محصول القمح.

PUKmedia ترجمة

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