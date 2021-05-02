2021/05/02 | 20:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت حكومة تصريف الأعمال، اليوم الأحد، إن لبنان ألقى القبض على شقيقين يشتبه بتورطهما في محاولة فاشلة لتهريب حبوب الأمفيتامين المخدرة للسعودية، الأمر الذي دفع سلطات المملكة لفرض حظر على الواردات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لبنان..



القبض على شقيقين بتهمة تهريب “مخدرات الفواكه” للسعودية المركز الخبري الوطني.

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