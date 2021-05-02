2021/05/02 | 20:33 - المصدر: شفق نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قصف قرب قاعدة امريكية بمطار بغداد الدولي ومنظومة C-RAM تصد صاروخاً) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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