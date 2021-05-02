2021/05/02 | 20:37 - المصدر: عين العراق

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الامن

الأحد 2 مايو 2021 | 08:36 مساءً | عدد القراءات : 1

استهداف محيط مطار بغداد بصواريخ كاتيوشا

استهداف محيط مطار بغداد بصواريخ كاتيوشا

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