ذي قار: تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل بذكرى استشهاد الإمام علي (ع)

2021/05/02 | 20:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، الاحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي( عليه السلام ) .وذكر بيان لمكتبه، ان” الخفاجي يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق ٤ أيار ٢٠٢١ بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي( عليه السلام )”.

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