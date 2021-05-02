2021/05/02 | 20:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى / المركز الخبري الوطني ألقت القوات الأمنية، اليوم الأحد، القبض على ثلاثة من النزلاء الهاربين من سجن الهلال في محافظة المثنى.وقال مراسل “المركز الخبري الوطني”، إن “القوات الأمنية، القت القبض على ثلاثة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ثلاثة هاربين آخرين من سجن الهلال بيد القوات الأمنية المركز الخبري الوطني.

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