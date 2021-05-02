هيأة كبار العلماء بالسعودية تتوقع أن يكون شهر رمضان هذا العام 30 يوماً

وقال: "فليلة الأربعاء هي ليلة آخر يوم من رمضان، ويوم الأربعاء هو اليوم الثلاثين المكمل لرمضان فيكون يوم الخميس 13 مايو/ آيار، هو أول يوم من أيام شهر شوال وهو يوم عيد الفطر.
وبخصوص بيان المحكمة عن ترائي الهلال يوم 29 رمضان، قال المنيع: "صدور بيان من المحكمة العليا بتحري رؤية هلال شوال مساء يوم الثلاثاء إعذار لمن لم يؤمن بالحساب الفلكي، وإلا فلن يرى الهلال للأسباب التي شرحناها".
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