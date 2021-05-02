محافظ النجف يستنجد بالكاظمي لحل هذه المشكلة

2021/05/02 | 20:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالب محافظ النجف، لؤي الياسري، الاحد، من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بالتدخل المباشر لحل أزمة الكهرباء في المحافظة، وايجاد الحلول المنصفة التي تحقق العدالة الحقيقية.

وقال المكتب الاعلامي للياسري في بيان اليوم، (2 ايار 2021)، ان الاخير يطالب "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل المباشر لحل أزمة الكهرباء في النجف ومظلومية المحافظة واهلها وتكرار مأساة المواطنين سنويا دون ايجاد الحلول الصحيحة والناجعة لها".

واضاف الياسري، ان "الوزارة تتعامل مع المحافظة بعدم الحيادية وبعيدة كل البعد عن العدالة وتسكت علانية عن تجاوزات البعض على حصة النجف الحقيقية فضلا عن المحاباة بارقام التوزيع".

وتابع، ان "النجف وخلال الاعوام السابقة عملت وفق نظام المدن المقدسة التي وضعتها الوزارة خلال تولي الحكومات السابقة وبموجبها تم رفع المولدات الاهلية عن الكثير من الاحياء السكنية التابعة للمدينة القديمة غير انها اوقفت العمل بهذا النظام من العام الماضي مع كل ما تسبب من اضرار نفسية ومادية للسكان هذه المناطق واصحاب المحال التجارية والفنادق".

وأوضح، ان "المواطنين يحملون الحكومة المحلية اخفاق ملف الكهرباء وهو ملف اتحادي وزاري ليس للمحافظة اي دخل او قصور فيه"، مشيرا الى ان "ساعات القطع 16 ساعة يوميا في النجف، وهذه معاناة كبيرة على واقع المواطن الذي انهكته المشاكل والازمات مطالبا من رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل المباشر وايجاد الحلول المنصفة التي تحقق العدالة الحقيقية".

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