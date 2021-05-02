2021/05/02 | 20:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باستهداف محيط مطار بغداد الدولي بصواريخ كاتيوشا.وقال المصدر لـ”المركز الخبري الوطني”، أن “قصفاً بصواريخ الكاتيوشا طال محيط مطار بغداد الدولي”، لافتا إلى أن “صافرات الانذار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أنباء عن استهداف مطار بغداد بصاروخي كاتيوشا المركز الخبري الوطني.

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