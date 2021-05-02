2021/05/02 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستنفار أمني وإحتجاز ضباط عقب هروب جماعي لموقوفين في المثنى المثنى – عدنان حسين السماوي استنفرت القوات الامنية تشكيلاتها كافة في محافظة المثنى ، للبحث عن السجناء الهاربين من احد مراكز الشرطة في قضاء الهلال بالمحافظة ، فيما وجهت وزارة الداخلية بأحتجاز جميع الضباط في مديرية مكافحة المخدرات حتى انتهاء التحقيق بالواقعة.وتمكن […]

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