2021/05/02 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنطلاق أول رحلة جوية لإجلاء العراقيين العالقين في الهند بغداد – خلود محمد تنطلق اليوم الاثنين اول رحلة جوية للناقل الوطني الى العاصمة الهندية نيودلهي، لاجلاء العراقيين العالقين هناك .ووافقت سلطة الطيران المدني العراقي التابعة لوزارة النقل ،على التنسيق مع وزارتي الصحة والخارجية لتسيير رحلات جوية لأجلاء المواطنين.وكانت السلطة قد علقت […]

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