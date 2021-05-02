العراق: انخفاض غير مسبوق بالإيرادات المائية بسبب قطع التدفقات من إيران

2021/05/02 | 21:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال وزير الموارد المائية في العراق، مهدي الحمداني، إن إيران ما زالت تقطع بعض التدفقات ما تسبب بانخفاض غير مسبوق بالإيرادات المائية، أما تركيا فالإيرادات المائية تأتي على وفق معدلاتها.وبين الحمداني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، …

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