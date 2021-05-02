وزير العدل: سجن الهلال ليس تابعا لنا

2021/05/02 | 21:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني أكد وزير العدل، سالار عبد الستار، اليوم الأحد، أن سجن الهلال الذي فر منه السجناء في محافظة المثنى ليس تابعا لوزارته.وقال وزير العدل، في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، أن […]

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