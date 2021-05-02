الداخلية تعلن اعتقال ثلاثة 'فارين' من سجن المثنى

2021/05/02 | 21:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن اعتقال ثلاثة "فارين" من سجن في محافظة المثنى.

وقال اعلام وكالة شؤون الشرطة في بيان، إنه "باشرف الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة تم القاء القبض على 3 من المتهمين الفارين لصبح عدد الملقى القبض عليهم (16) متهما والباقي 5 متهمين".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الأحد، بهروب اكثر من 20 سجينا من احد السجون في محافظة المثنى.

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