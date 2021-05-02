2021/05/02 | 21:09 - المصدر: عين العراق

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الامن

الأحد 2 مايو 2021 | 08:56 مساءً | عدد القراءات : 12

القبض على أربعة من السجناء الهاربين في المثنى

أعلنت وكالة شؤون الشرطة، التابعة لوزارة الداخلية، الأحد، بإلقاء القبض على أربعة من السجناء الفارين في محافظة المثنى.

وذكرت الوكالة في بيان، أنه "باشرف الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة تم إلقاء القبض على 3 من المتهمين الفارين من سجن في محافظة المثنى".

وأضافت: "أصبح عدد الملقى القبض عليهم (١٦ ) متهما وباقي ٥ متهمين".

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