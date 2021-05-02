استمرار احتكار حق الملكية / أرباح شركات انتاج اللقاح تكفي لتلقيح سكان افريقيا - رشيد غويلب

2021/05/02 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب وزعت شركات الأدوية العملاقة فايزر وجونسون آند جونسون وأسترا زينيكا لمالكي الأسهم فيها 26 مليار دولار كأرباح وإعادة شراء أسهم العام الفائت، على الرغم من ذلك تتلقى هذه الشركات تمويلا عاما ضخما، لإنتاج لقاحات مضادة لكورونا.



كتبت منظمات أوكسفام وامرجنسي غير الحكومية الى اجتماعات المساهمين في الشركات الثلاثة: انه “مبلغ يكفي لتطعيم 1.3 مليار انسان، يمثلون جميع سكان إفريقيا”.و المنظمتان جزء من “تحال ......





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