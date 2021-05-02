2021/05/02 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الوطنيون_الديمقراطيون_الماركسيون_اللينينيون ــ كيف أصبح اول ماي يوم النضال و التضامن العالمي الاممي ؟ــ يوم لطبقة : تحت شعار "يا عمال العالم اتحدوا " افتتح المؤتمر الاول للاممية الثانية في احد مسارح مدينة باريس بتحريض وتحضير ومبادرة من القائد والمفكر الاشتراكي "فريديريك إنجلز" صديق ماركس ورفيقه، وبمساعدة مجموعة من الرفاق الفرنسيين و الألمان .



حدث ذلك يوم احتفال الحكومة الفرنسية وضيوفها من الراسماليين بمناسبة مرور مائة عا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوحدة عمالنا وعموم الكادحين من شعبنا نحرر بلادنا ونبني الدولة الوطنية - الوطنيون الديمقراطيون الماركسيون اللينينيون) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوحدة عمالنا وعموم الكادحين من شعبنا نحرر بلادنا ونبني الدولة الوطنية - الوطنيون الديمقراطيون الماركسيون اللينينيون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).