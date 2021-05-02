سعيد ناشيد.. محنة مفكر عقلاني - عبد الإله إصباح

2021/05/02 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الإله_إصباح أثار قرار عزل المفكر البارز سعيد ناشيد من الوظيفة العمومية استياء واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي ولدى الرأي العام الفكري والثقافي بالمغرب وخارجه، بالنظر إلى الوضع الاعتباري الذي يحظى به كمفكر كرس جهده للتنوير وترسيخ العقلانية ومناهضة الأصوليه في أبعادها الإديلوجية والثقافية.



فمدار جل كتاباته ومؤلفاته هو إرساء فكر نقدي يدحض المرتكزات التي تستند إليها هذه الأصولية في بناء نفسها كخطاب.



ولذلك كان م ......





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