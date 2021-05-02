شرطة بغداد تضبط 4 برادات تحمل مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية

2021/05/02 | 21:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفادت شرطة بغداد، الأحد، بضبط ٤ برادات تحمل مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية.وذكر بيان للشرطة، أنه “بعد ورود معلومات دقيقة بوجود برادات عدد ٤ تحوي مواد غذائية ولحوم ودجاج مجمد واجبان ومعلبات جميعها منتهية الصلاحية ضمن قاطع مسؤولية قسم شرطة المدائن وتحديدا ضمن اعمال مركز شرطة الوحدة التابع لقيادة شرطة بغداد وعلى الفور […]

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