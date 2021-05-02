الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري

2021/05/02 | 21:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر ايار.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” انه “تم صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عن طريق أدوات […]

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