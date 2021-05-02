2021/05/02 | 21:18 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | قصف صاروخي يستهدف القاعدة الأميركية في مطار بغداد

منظومة الدفاع الجوي في مطار بغداد تتصدى لصواريخ استهدفت القاعدة الأميركية

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