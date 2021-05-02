"ثقافة التسامح وتأثيرها على المجتمع" بندوة في كركوك

وتحدث الدكتور صلاح عن خصائص ثقافة التسامح باعتبارها سمة تساهم في تنمية الثقافة الدينية والاجتماعية وتعزيز الشعور بالتعاطف والرحمة لدى البشر بالاضافة الى نشر مبدأ التعاون والتكاتف في حل جميع المشكلات التي قد تهدد وحدة المجتمع فهي الطريق الى السلام والسعادة والخروج من الظلام الى النور وهي الطريق الى حفظ حقوق الانسان.
كما وتحدث عن دور التربية الاسرية والمدرسة في نشر هذا المبدأ المهم وصولا الى مجتمع يحترم الاخرين وحقوقهم في العيش بسلام بعيدا عن التنمر والعنف لذا يجب معالجة المشاكل الاجتماعية في ازالة الفوارق المختلفة والحث على العفو وعدم الانتقام وهنا يبرز دور الاعلام والمؤسسة الدينية والتربية ومنظمات المجتمع المدني في تعظيم هذا المفهوم الذي اكدت عليه جميع الاديان السماوية وكذلك الاعراف والتقاليد الاصيلة .
بعدها عرض فيلم يبرز اهمية التسامح بين الاديان والقوميات من خلال تجربة اقامها عدد من الاشخاص واختيار عينات مختلفة من المجتمع وكانت النتيجة الى ان البشر يلتقون بعضهم البعض في السلالات الجينية والتي لها ارتباط وثيق بخلق الانسان مؤكدا على ماقاله الامام علي عليه السلام ان الناس صنفان اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق في اشارة واضحة الى احترام الانسان وعقيدته وافكاره بعيدا عن التعصب والعداء.
بعدها فتح باب النقاش مع الحضور الذين ابدوا اعجابهم وثنائهم على ماطرحه الدكتور صلاح من معلومات قيمة حول ثقافة التسامح .
PUKmedia كركوك / رزكار شواتي
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