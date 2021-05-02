"ثقافة التسامح وتأثيرها على المجتمع" بندوة في كركوك

2021/05/02 | 21:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد البيت الثقافي في كركوك يوم الاحد ندوة بعنوان ( ثقافة التسامح وتأثيرها على المجتمع) للمحاضر الدكتور والمدرب الدولي صلاح العريبي ، حیث بدأ محاضرته بتعریف التسامح على انه القوة او القدرة على التحمل او هو العمل او الممارسة على تحمل الالم والمشقة والانفتاح على التنوع وتقبل الاخر رأيا وفكرا اما في مجال السياسة فهو يعني قبول الافراد المختلفين والخصوم واعطاء الحق في التمثيل السياسي فالتسامح مهارة من مهارات الحياة وصفة من صفات المجتمعات المتحضرة فيكون فيها الانسان منفتحا على تقبل الاخرين مما يخلق جوا مناسبا للتعايش السلمي بعيدا عن التعصب والعنصرية وقد صنف مبادئ التسامح الى العقلانية والحكم بموضوعية والتسامح بقناعة وان للتسامح عدة انواع منها تسامح ثقافي وديني واخلاقي واجتماعي ولعل ابرزها الديني حيث تسعى الجماعات المتشددة الى الاساءة الى الدين الاسلامي عبر ممارسات اجرامية لاتمت بصلة مع واقع ديننا الحنيف الذي يدعو الى المحبة والتسامح والعيش المشترك مستشهدا بسيرة الرسول الاعظم وال بيته الاطهار وصحابته الاخيار كمثال على التسامح والالفة بين الاسلام وسائر الاديان الاخرى.

وتحدث الدكتور صلاح عن خصائص ثقافة التسامح باعتبارها سمة تساهم في تنمية الثقافة الدينية والاجتماعية وتعزيز الشعور بالتعاطف والرحمة لدى البشر بالاضافة الى نشر مبدأ التعاون والتكاتف في حل جميع المشكلات التي قد تهدد وحدة المجتمع فهي الطريق الى السلام والسعادة والخروج من الظلام الى النور وهي الطريق الى حفظ حقوق الانسان.

كما وتحدث عن دور التربية الاسرية والمدرسة في نشر هذا المبدأ المهم وصولا الى مجتمع يحترم الاخرين وحقوقهم في العيش بسلام بعيدا عن التنمر والعنف لذا يجب معالجة المشاكل الاجتماعية في ازالة الفوارق المختلفة والحث على العفو وعدم الانتقام وهنا يبرز دور الاعلام والمؤسسة الدينية والتربية ومنظمات المجتمع المدني في تعظيم هذا المفهوم الذي اكدت عليه جميع الاديان السماوية وكذلك الاعراف والتقاليد الاصيلة .

بعدها عرض فيلم يبرز اهمية التسامح بين الاديان والقوميات من خلال تجربة اقامها عدد من الاشخاص واختيار عينات مختلفة من المجتمع وكانت النتيجة الى ان البشر يلتقون بعضهم البعض في السلالات الجينية والتي لها ارتباط وثيق بخلق الانسان مؤكدا على ماقاله الامام علي عليه السلام ان الناس صنفان اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق في اشارة واضحة الى احترام الانسان وعقيدته وافكاره بعيدا عن التعصب والعداء.



بعدها فتح باب النقاش مع الحضور الذين ابدوا اعجابهم وثنائهم على ماطرحه الدكتور صلاح من معلومات قيمة حول ثقافة التسامح .

PUKmedia كركوك / رزكار شواتي

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