بعد البصرة.. محافظة جديدة تعلن تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل

2021/05/02 | 21:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المقبل بمناسبة ذكرى مقتل الإمام علي (ع).

وذكر بيان للمحافظة تلقى NRT نسخة منه اليوم، (2 ايار 2021)، أن "الخفاجي أعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 4 أيار 2021 بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام)".

وفي وقت سابق من اليوم الاحد، اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل للمناسبة ذاتها.

وقال العيداني في بيان مقتضب تلقى NRT عربية نسخة منه (2 ايار 2021)انه "تم تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (ع)،" مشيرا الى "استثناء الدوائر الأمنية والصحية والخدمية العطلة."

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