2021/05/02 | 21:24 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 4 من السجناء الفارين في محافظة المثنى.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “القوات الأمنية في محافظة المثنى، تمكنت من […]
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وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “القوات الأمنية في محافظة المثنى، تمكنت من […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية: القبض على 4 من الفارين في محافظة المثنى المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: القبض على 4 من الفارين في محافظة المثنى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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