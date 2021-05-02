2021/05/02 | 21:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعا مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الأحد، شركة غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي التي لديها جمهور كبير في العراق وخصوصا “فيسبوك وانستغرام وتويتر وسناب شات” بخطوتين مهمتين من اجل منع تضليل الناخب والمساهمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلام الرقمي يوجه دعوة لفيسبوك وتويتر بشأن الإعلانات السياسية قبل الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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