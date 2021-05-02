"النفط" العراقية تكشف تفاصيل خارطة طريق الاستثمار في الطاقة

2021/05/02 | 21:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدرت وزارة النفط، اليوم الأحد، إيضاحاً بشأن نشاطاتها وخارطة طريق استثمار الطاقة في العراق.وقال إعلام الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة النفط تستغرب اطلاق التصريحات العشوائية وغير الدقيقة من قبل بعض الافراد …

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