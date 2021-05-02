2021/05/02 | 21:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، عن اعتقال "ارهابيين" اثنين من المختصين بايواء "الدواعش" في نينوى.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "بعملية استخبارية نوعية نفذت وفق معلومات دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غربي نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وفصيل استطلاع لواء المشاة ٦٦ وقوة من خلية الصقور من القاء القبض على ارهابيين اثنين كانا من المختصين باعمال ايواء العناصر الارهابية سواء اكانت من الداخل او الخارج".

وأضافت أن المعتقلين "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب، وجرى تسليمهما لجهة الطلب".

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