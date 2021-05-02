2021/05/02 | 21:42 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط صاروخين استهدف قاعدة عسكرية قرب مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط صاروخين استهدف قاعدة عسكرية قرب مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).