2021/05/02 | 21:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا مركز الإعلام الرقمي، الاحد، شركتي فيسبوك وتويتر إلى إلغاء الاعلانات السياسية قبل الانتخابات العراقية.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وشدد المركز في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 ايار 2021)، على "ضرورة قيام شركة غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي التي لديها جمهور كبير في العراق وخصوصا "فيسبوك وانستغرام وتويتر وسناب شات" بخطوتين مهمتين من اجل منع تضليل الناخب والمساهمة في نجاح الانتخابات العراقية المزمع اجراؤها في 10 اكتوبر/تشرين الاول المقبل".

وأكد المركز أن "الخطوة الاولى تتضمن ايقاف ميزة الاعلانات السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل شهر من الانتخابات من اجل عدم استغلال الفضاء الافتراضي والمنصات الرقمية لتسقيط الاخرين وتضليل المستخدم "الناخب" بمنشورات كاذبة".

وأشار المركز إلى "ضرورة ايقاف الاعلانات السياسية من قبل " فيسبوك خصوصا " وليس الاعتماد على منح المستخدم خيار إيقاف الإعلانات السياسية عند ظهورها أو حظرها باستخدام الإعدادات لانه لايمكن لكل مستخدم في العراق القيام بذلك، فالافضل هو منعها للفترة المذكورة".

وبين المركز أن "الخطوة الثانية تتجسد في زيادة الفرق البشرية التي تراقب محتوى الاخبار ومضمونها في العراق في الفترة التي تسبق الانتخابات من اجل ازالة المنشورات و ايضا الصفحات التي تقف خلفها المخالفة للمعايير المتعلقة بالاخبار السياسية والانتخابات".

وأوضح أن "العديد من الشركات ومواقع التواصل قد اوقفت الاعلانات السياسية على منصاتها قبل الانتخابات الامريكية في نهاية العام الماضي وبعدها ايضا من اجل ضمان الشفافية وعدم التلاعب واستغلال القوى السياسية التي تمتلك المال للاعلان السياسي او التشويش على نتائج الانتخابات".

واشار المركز الى "تعرض بعض مواقع التواصل لانتقادات متكررة بسبب سماحها بظهور اعلانات سياسية او انتخابية على منصاتها تتضمن معلومات كاذبة تساهم في تضليل الناخب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز الإعلام الرقمي يوجه دعوة إلى ’فيس بوك’ و ’تويتر’ تخص الدعايات الانتخابية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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