العمل: الإعانة المتأخرة منذ 2016 ستحتسب بأثر رجعي

2021/05/02 | 21:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فاطمة رحمةأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، أن رواتب الإعانة المتأخرة منذ العام 2016، ستحتسب بأثر رجعي، فيما كشفت عن وجود مخطط للقضاء على الفقر مع حلول نهاية عام 2030.وقالت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عبير مهدي محسن الجلبي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الاستمارة المعتمدة في الحماية الاجتماعية، من المفترض أن تستبدل بشكل سنوي، وذلك بسبب احتمال أن تستجد بعض المعلومات أو يحذف بعضها"، مؤكدة أنه "منذ عام 2018، لغاية اليوم، لم يتم أي تجديد لهذه الاستمارة".وأضافت: إن ذلك دفعني للاتصال بوزارة التخطيط، على اعتبار أنها تعد جزءاً مساهماً في وضع المعلومات والبيانات، وكان لنا عدة لقاءات بهذا الصدد، ونأمل التوصل الى استمارة لا تظلم مستحقا"، مشددة على "ضرورة أن تكون هناك معايير محددة ومنها النافذة الالكترونية، كي يتم شمول اكبر عدد ممكن، ومن مناطق بعيدة، ولكن لكون البعض لا يتعاملون مع التكنولوجيا، قبلنا الاستمارات ورقياً والكترونيا".وأكدت، أنه "كان من المخطط أن يتم القضاء على الفقر في نهاية 2030، لكن هذا لا يعني القضاء عليه عن طريق إعانات وزارة العمل حصرا، فما نقدمه لا يعد راتباً بل يعتبر تحسيناً لوضع الفرد او الاسرة"، موضحة أن "بعض الأسر مؤلفة من ثلاثة شباب لكنهم عاطلون عن العمل، وهؤلاء نمكنهم اقتصاديا بالتدريب، وبعد ذلك من الممكن منحهم قرضاً محدداً لإنشاء مشروع يرتقي بدخل العائلة، وبذلك تخرج من قاعدة البيانات ويتحسن مستواها".وأردفت بالقول: "نحن لا نتقيد بإعانة تخلق مجتمعاً اتكالياً، يكون عالة على نفسه والآخرين، إنما نريد تمكين جميع الفئات من المشاركة في عملية التنمية، حتى القادرين على العمل من ذوي الاعاقة، فبعضهم ابطال رياضيون سجلوا ارقاما قياسية في العالم"، مؤكدة أن "العالم متجه نحو تمكين جميع الشرائح في المساهمة بعملية البناء والتطور، ولا نعتمد على الشباب فقط".وبينت، أن "المراكز التدريبية في الوزارة، يجب استثمارها في تدريب الشباب بأوجه عدة، وأن لا يتم حصرها بالمهن التقليدية الكلاسيكية مثل النجارة وتصليح التلفزيونات، واليوم هناك اعمال لائقة ومهن متطورة ولابد من تطوير برامجنا، وأن نفتح الوزارة على مصراعيها لمنظمات دولية من خبراء ومتخصصين ومساهمين".وأوضحت، أن "وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل لشريحة واسعة، منها الضعيفة والمهمشة وهي لوحدها لا تستطيع انجاز شيء، فهنالك جهات ساندة، حكومية أو مدنية، محلية أو دولية، يجب أن تتضافر جهودها معنا".وعن الوجبات التي لم تتسلم رواتب الاعانة منذ 2016، أكدت الجلبي، أنهم "بعد اقرار الموازنة سيشملون بأثر رجعي؛ ما داموا مسجلين في قاعدة البيانات، وحتى الماستر كارت جاهز وسوف تعطيهم الوزارة أسبقية لتعويض تأخر الإعانة عنهم".

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