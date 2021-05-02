الديوانية تعطل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل

2021/05/02 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

إعلانأعلن محافظ الديوانية، الأستاذ زهير علي الشعلان، مساء اليوم الاحد، اعتبار يوم الثلاثاء الموافق ٤ آيار/٢٠٢١، عطلة رسمية، لمناسبة ذكرى استشهاد يعسوب الدين أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه صلوات الله وسلامه، ولهذا المصاب الجلل نعزي العالم أجمع والأمة الإسلامية ومراجعنا العظام.

يتبع..

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