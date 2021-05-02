معلّمو البصرة: كورونا ظهرت في 145 مدرسة حتى الآن.. الوضع خطر جداً

2021/05/02 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

كشفت نقابة المعلمين البصرة، اليوم الاحد، عن تسجيل 295 اصابة بفايروس كورونا بين تلاميذ وطلبة المدارس خلال الاسبوع، مبينة ان الامر خطر ويدعو للتوجه نحو التعليم الإلكتروني.

وقال نقيب المعلمين بالمحافظة علاء الزركاني لـ(بغداد اليوم)، ان "اكثر من 45 من الكوادر التعليمية والتدريسية اصيبوا بكورونا"، مشيرا الى ان"140 مدرسة ظهرت فيها اصابات كورونا اي مانسبته 20% من المدارس في البصرة".

واضاف ان " محافظة البصرة شهدت تسجيل 295 اصابة في صفوف التلاميذ خلال اسبوع للفترة من 25 نيسان ولغاية الثاني من ايار"، لافتا الى ان "مديرية تربية المحافظة قامت بتوفير مواد التعقيم وعفرت الكثير من المدارس لكن الوضع يتوجب الذهاب الى الدراسة الالكترونية حاليا بدل الحضورية".

واعلن النائب عن محافظة البصرة وعضو لجنة التربية النيابية صفاء الغانم عن اغلاق مدرسة الفرح الابتدائية في منطقة الجمعيات بعد زيادة عدد الاصابات فيها مبينا ان هناك مدارس اخرى في الجزائر والزبير سجلت اصابات ايضا وقد يتم اغلاق مدارس اخرى حال ارتفاع الاعداد.

وتصدرت محافظة البصرة بعدد الاصابات المسجلة اليوم بكورونا بنحو 815 اصابة وفق الموقف الوبائي المعلن من قبل وزارة الصحة.

واعلن عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي ،اليوم الاحد، عن رفع توصية نيابية بإلغاء الدوام الحضوري والعودة الى التعليم الالكتروني.

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